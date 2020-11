City, piano choc per Messi: 10 anni di contratto e 8 club tra cui scegliere

Un piano decennale per convincere Lionel Messi. Dall’Inghilterra ribadiscono che il 33enne fuoriclasse argentino resta il grande sogno del Manchester City. Proprio nei giorni scorsi, il club ha trovato l’intesa per rinnovare fino al 2023 con Pep Guardiola, mentore del sei volte Pallone d’Oro.

Messi non ha ancora prolungato il contratto in scadenza a giugno col Barcellona e a fine stagione potrebbe scatenarsi un’asta planetaria per assicurarsi uno dei migliori giocatori di sempre. E il City, oltre a giocarsi la carta Guardiola, starebbe pensando di mettere sul piatto un progetto che va oltre il campo.

Al giocatore verrebbe proposto, una volta esaurita l’esperienza all’Etihad, di proseguire la carriera in uno degli otto club sotto l’egita del City Football Group. Dal New York City FC in Mls al Melbourne City in Australia, passando per lo Yokohama F Marinos in Giappone.

Ma non solo: stando al “Times”, per Messi sarebbe pronto anche un ruolo da ambasciatore del club una volta che avr appese le scarpette al chiodo.