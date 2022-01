Lo juventino Placido: “Dybala-Inter sarebbe colpo al cuore. Mio figlio già soffre”

Le parole del noto attore e grande tifoso della Juventus a proposito della suggestione di mercato che si fa largo in questi giorni

Michele Placido è uno juventino di lungo corso. Il noto attore italiano, intervistato da TuttoSport, si è espresso sul tema che più fa discutere in casa bianconera in questi giorni: il futuro di Paulo Dybala.

Queste le sue considerazioni: «Più che a Dybala, penso ad Allegri. Max sta ricostruendo la Juventus. Paulo un è grande giocatore, ha dimostrato di essere il faro della nostra squadra e penso che anche il futuro si possa costruire attorno a lui. Però, allo stesso tempo, sono certo che in caso contrario il club non si farà trovare impreparato sul mercato. Sicuramente vedere la Joya all’Inter sarebbe un colpo al cuore per me e anche per Gabriele, il mio figlio più piccolo. Soffre già all’idea di Dybala in nerazzurro. Bisognerà vedere cosa sta meditando quella volpe di Marotta, grandissimo dirigente».