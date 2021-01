Mihajlovic: “Con Ibra da noi avremmo battuto il Milan 3 a 0. Creato con il gioco. Loro…”

«Bastavano pochi minuti forse per rimontare la partita? No, non mancavano altri minuti, mancavano anche quelli a disposizione. Abbiamo creato tre-quattro occasioni e non siamo riusciti a segnare. Donnarumma è stato bravo, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non penso sia una sconfitta meritata perché li abbiamo messi sotto. Poi loro sono più forti ma noi abbiamo giocato meglio. Abbiamo creato le nostre occasioni su azioni, loro su rigori, magari c’erano. Non lo so. Però le loro occasioni sono state palla a Ibra o secondo palle, noi abbiamo creato attraverso il gioco anche. Se c’era Ibra in squadra con noi finiva tre a zero per noi per quello che si è visto sul campo».

Sinisa Mihajlovic ha spronato i suoi giocatori ad essere orgogliosi di quanto fatto sul campo contro il Milan. «Facciamo sempre la nostra prestazione, ora dobbiamo lavorare su mentalità e dettagli, soprattutto sulla cattiveria sotto la porta», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)