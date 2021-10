Milan, Calabria: “Non ci sono squadre più forti di noi. Mettiamo sotto anche le big”

Le parole del difensore rossonero dopo la vittoria di questa sera contro l'Atalanta a Bergamo

Davide Calabria, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di stasera sull'Atalanta. Queste le sue parole: "Non ci sono squadre più forti di noi. Noi pensiamo a noi stessi, ora siamo in un momento positivo e dobbiamo sfruttare l'onda positiva di tutto l'ambiente. Il mister ci ha dato fiducia, abbiamo un'idea chiara che ci fa rendere al meglio. L'intensità ci contraddistingue, riusciamo ad avere ritmo per tutta la partita e mettere sotto anche grandi squadre come l'Atalanta. Il pressing asfissiante e alto ci sta aiutando".