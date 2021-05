Milan, chi al fianco di Ibra? I rossoneri pensano a Icardi e hanno una speranza

L'indiscrezione di mercato sull'ex attaccante dell'Inter arriva direttamente dal Corriere della Sera

Zlatan Ibrahimovic, forte del suo rinnovo a peso d'oro, farà ancora parte dell'attacco del Milan la prossima stagione. Lo svedese però non offre più le garanzie di un tempo dal punto di vista fisico ed è per questo motivo che il Milan sta pensando di affiancargli un attaccante. Spiega il Corriere della Sera: "Certo Vlahovic piace, ma Commisso chiede dai 40 milioni in su. Ecco perché si studia la situazione che riguarda Icardi che ha già comunicato al Psg di voler lasciare a fine stagione".