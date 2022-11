Milan-Fiorentina, manca un rigore ai toscani: il commento social di Ikoné è emblematico

Continua a far discutere la direzione arbitrale di Sozza in Milan-Fiorentina. I viola reclamano un calcio di rigore sull'1-1

Continua a far discutere la direzione arbitrale di Sozza in Milan-Fiorentina. I viola reclamano un calcio di rigore sull'1-1, con Ikoné steso in area da Tomori. Proprio l'esterno della Fiorentina, su Instagram, riposta le foto che evidenziano il fallo del difensore del Milan. Ikoné ha scelto una emoji con la bocca chiusa, facendo parlare le immagini.