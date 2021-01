Il Milan ritrova Zlatan Ibrahimovic in vista della sfida contro il Torino. L’attaccante svedese figura nella lista dei convocati dell’allenatore rossonero Stefano Pioli per la gara in programma a San Siro questa sera e valida per il diciassettesimo turno di Serie A.

Ibrahimovic non scende in campo dal 22 novembre scorso, quando fu costretto ad uscire in occasione della vittoria per 3-1 al San Paolo contro il Napoli.