Repubblica – Milan sotto la lente della procura: indagine per appropriazione indebita

Il Milan, già pieno di problemi in campo, rischia ora altri grattacapi. Il club rossonero, infatti, è finito nel mirino della procura di Milano per un motivo ben specifico. Quale? L'operazione che ha portato alla cessione del club a Gerry Cardinale. Si legge su Repubblica di questa mattina: "Già al centro di una controversia in sede civile tra gli ex soci di minoranza di Blue Skye e il fondo Elliott, che la scorsa estate ha ceduto la società a RedBird di Gerry Cardinale, la vendita del Milan finisce ora sotto la lente della procura di Milano. Le acquisizioni di ieri da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf, negli studi dei professionisti che hanno curato l’operazione, hanno svelato l’esistenza di un’indagine per appropriazione indebita, in un fascicolo al momento senza indagati".