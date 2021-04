Milan, Maldini: “Vicinissimi al rinnovo di Ibra. Donnarumma? Per fare un affare…”

Le parole del dirigente rossonero prima della gara di questo pomeriggio al Tardini di Parma

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky prima di Parma-Milan di oggi. Queste le sue considerazioni: "Mandzukic è dispiaciuto perché pensava di essere in una condizione diversa. Sapevamo che c'era questo rischio. Si sente forte ma è una cosa fisiologica l'infortunio. Donnarumma potrebbe rinnovare per meno di cinque anni? E' una scelta che uno fa. Tante volte ha dato soddisfazioni come nel mio caso, altre volte no. Non sono qua per giudicare. So cosa ho a disposizione dal club e so quale è la mia idea di squadra. Per fare un affare bisogna essere felici in due. Come va la trattativa per il suo rinnovo e quello di Ibra? Posso parlare di Ibrahimovic e dico che siamo vicinissimi. Mancano solo pochissimi dettagli".