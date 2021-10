Milan, Pioli: “Classifica? Presto, livelli simili. Vincerà il campionato chi…”

Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia del prossimo impegno di campionato

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato del momento dei rossoneri: "È troppo presto: 9 giornate sono niente. I tifosi è giusto che siano orgogliosi e contenti della squadra, però adesso pensiamo a domani e poi penseremo alla prossima. I livelli sono molto simili, gli avversari molto forti e ci sta perdere punto qualche punto negli scontri diretti. Credo che vincerà il campionato chi non perderà punti nelle altre partite: dovremo essere domani molto lucidi nelle scelte. Siamo la miglior squadra d'Europa in trasferta. Significa che abbiamo idee a prescindere da dove giochiamo: facciamo il nostro calcio ovunque. Riuscire a mantenere questi numeri in trasferta sarebbe qualcosa di veramente incredibile. Theo Hernandez e Kessié? Theo se oggi si allenerà potrà far parte della partita, non credo dall'inizio. Kessie è disponibile".