Pioli in conferenza: “Orgoglioso del Milan, non mollato contro un’Inter forte. Facile…”

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa dopo il derby tra Inter e Milan andato in scena a partire dalle 18

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il derbycon l'Inter di oggi pomeriggio. Queste le sue considerazioni: «Abbiamo preso un giocatore che ha vinto in carriera e come Giroud ha vinto Ibra o Maignan che ha già vinto un campionato. Avevamo bisogno di calciatori che sanno cosa si fa per vincere, che non si molla mai che devi essere sempre sul pezzo e sono insegnamenti che i più giovani stanno imparando con velocità quindi ti aiutano a crescere».