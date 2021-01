Milan, Pioli: “Noi i più forti. Ibra? Domani out. L’ho rimproverato perché…”

Vigilia di campionato anche per la capolista Milan. I rossoneri affronteranno domani al Meazza la Juventus di Pirlo. Queste le parole di Pioli in conferenza stampa: “Mi aspetto una squadra in crescita, ha dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta perdere qualcosina ma è una squadra forte, ben messa in campo, difficile da prendere perché hanno ottimi palleggiatori. Dobbiamo affrontarli in modo lucido dal punto di vista tattico, ma affronterà un Milan forte. Ho rimproverato Ibra per aver messo l’immagine sui social ma non sarà della partita domani. Leao sta crescendo tanto ma non ha le stesse caratteristiche e dobbiamo sfruttarle nel modo giusto. C’è volontà di crescere e migliorare giorno per giorno”.

Il tecnico è stato poi stuzzicato su altri temi: “Giocare dopo l’Inter? Non influisce, noi prepariamo la partita al di là degli avversari, poi la classifica è presto per guardarla. Noi i più forti in Italia? Fino ad oggi è così, i numeri dicono questo, sono d’accordo con quello che ha detto Kjaer. Dopo la partita con il Benevento ci sta dire che siamo i più forti, ce la giochiamo fino alla fine“.