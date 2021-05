Milan, Pioli: “Ibra? Abbiamo ricevuto la notizia migliore. Dopo Spezia e Inter…”

Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia del match con il Cagliari

Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic sono state il tema principale della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari: "Abbiamo ricevuto la notizia migliore che potevamo avere, il problema non interessa il legamento ma si tratta di una terapia conservativa che permette a Zlatan di tornare al 100% la prossima stagione, dopo la visita era sicuramente più sereno. Sarà con la squadra? Assolutamente sì, sarà come sempre un sostegno per tutti. Dispiace molto che non sia della partita".