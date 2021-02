Milan, Pioli: “Inter davanti? La classifica parziale non ci interessa. Ieri…”

Toccherà al Milan domani rispondere alla vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. I rossoneri scendono in campo al Meazza contro il Crotone per provare a tornare in vetta. Del momentaneo sorpasso dei nerazzurri ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa: “Lo stimolo arriva da noi stessi, giochiamo domani una gara in casa, abbiamo vinto a Bologna e vogliamo proseguire la nostra corsa. La classifica parziale non ci interessa, vogliamo mettere in campo la prestazione migliore. Fino a ieri sera eravamo in testa alla classifica e ci vogliamo tornare. Dobbiamo abituarci a questo tipo di pressioni, diminuiscono le gare da qui alla fine, e continuo a pensare che sia un privilegio avere questo tipo di pressione. Non siamo concentrati su questo ma sul giocare bene la partita contro il Crotone, mettere qualità e intensità in campo”.