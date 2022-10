Milan, Pioli: “Maignan out almeno fino a gennaio. Le critiche a Tatarusanu…”

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di campionato

Daniele Vitiello

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha parlato nel pomeriggio in conferenza stampa verso la gara col Monza: "Il Monza difende bene, in modo molto aggressivo; palleggiano bene, anche se mancherà Rovella giocherà Barberis. Hanno caratteristiche complete. Col nuovo allenatore hanno preso solo un gol e vinto 3 gare su 4. Non puoi sottovalutare nessuna partita.

Quello che è successo a Theo e Zoe non è una situazione piacevole, è molto spiacevole, e sono entrate anche dentro di noi; i primi giorni era molto turbato e si sta scaricando sul campo: noi lo aiuteremo in tutto e per tutto, noi ci siamo. Siamo dispiaciuti per Mike: abbiamo valutato tutto il possibile, lui voleva giocare a Verona, avevamo controllato tutto, ma questo infortunio lo terrà fuori almeno fino a gennaio. Critiche a Tatarusanu? Non è scontato che non turni anche lui, 7 partite sono tante anche per un portiere. È un giocatore esperto, maturo e rispettato e darà il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva".

"Tengo conto che giocheremo 7 partite in 22 giorni: nessuno giocherà tutte le partite. Molti hanno giocato tanto, altri hanno giocato meno e stanno bene. Ho un gruppo di giocatori forti e se schiero uno al posto che l'altro non perdo valore tecnico e di personalità. "Sono situazioni che possono capitare, ma ho a disposizione un gruppo forte con i recuperi di Kjaer e De Ketelaere. Origi-Rebic al 1'? C'è questa possibilità, ma non ho ancora deciso. Vedrò domani mattina. Divock è completo, come Olivier. Origi è fisico, tecnico, calcia bene con entrambi i piedi e ha buona velocità nello spazio. La scelta cadrà a seconda della loro condizione fisica e dell'avversario che andremo ad affrontare.

De Katelaere? Charles è uno offensivo, può giocare in mezzo al campo, sul centro destra o sul centro sinistra: sarà utilizzato in queste posizioni. È possibile vederlo assieme a Diaz? Sì, è possibile. Più giocatori di qualità ci sono in campo più possibilità ci sono di vincere le partite".