Milan, Pioli: “Non più sorpresa, siamo cresciuti. Kessié e Pellegri…”

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del secondo impegno di campionato della sua squadra

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato in programma al Meazza col Cagliari. Queste le sue considerazioni: "Siamo cresciuti, abbiamo più ben presente le nostre caratteristiche. La cosa importante è che la squadra entri in campo con le idee chiare. Superare il Cagliari non sarà semplice. Dobbiamo sempre avere questo entusiasmo, viene anche semplice se continuiamo con questi atteggiamenti. Dobbiamo emozionarci ed emozionare i nostri tifosi. Poi sui nostri avversari non so, noi però siamo cresciuti. Non siamo più la sorpresa del campionato e proviamo a crescere".