Milan, Pioli: “L’obiettivo era migliorare la passata stagione. Contro la Juve…”

Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del match con i bianconeri

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli si è proiettato su Juventus-Milan di domani sera. Queste alcune tra le considerazioni dell'allenatore rossonero: "Per la gara di domani sera dobbiamo ricordarci del percorso fatto, le difficoltà e le cose positive della stagione, di essere diventati una squadra matura. Dobbiamo giocare da squadra matura. Il nostro obiettivo era migliorare la passata stagione, abbiamo fatto un girone d'andata dove abbiamo fatto tanti record, tante vittorie e gol, però l'importante è essere qui. C'è stato anche un calo fisiologico ma l'importante è essere qui a giocarci la partita con la Juve, dobbiamo pensare positivo".

A proposito dell'importanza della gara: "Chi vince ha grande possibilità di andare in Champions ma non sarà finita li, ci saranno altri 9 punti a disposizione dopo la Juve, abbiamo un altro scontro diretto con l'Atalanta, siamo padroni del nostro destino. Il calendario è questo, strano vedere un turno infrasettimanale a due gare dalla fine del campionato. Con la Juve bisogna fare uno sforzo eccellente, le difficoltà ci saranno ma dobbiamo pensare a come risolverli e stare nella partita per 95 minuti