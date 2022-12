Milan, Pioli: “Scudetto? Concorrenti fortissime, ma ci crediamo. Vogliamo un trofeo”

Il Milan concludo il ritiro di Dubai e torna a Milanello. La squadra di Stefano Pioli termina oggi il periodo negli Emirati Arabi Uniti e fa rientro in Italia, in vista della ripresa del campionato.

Proprio a Dubai il tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato degli obiettivi e non solo.

"Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato e che le nostre concorrenti sono fortissime: se il Napoli manterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e dovremo solo far loro i complimenti. Ma anche il Milan ha qualità e determinazione per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Siamo in corsa su quattro fronti, l’obiettivo è vincere un trofeo".