Milan, Pioli: “Scudetto? In sette lotteranno fino all’ultimo. Guarderemo la classifica a marzo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Cagliari. Queste le sue considerazioni: “Abbiamo dato un segnale soprattutto a noi stessi. Tutte le partite sono complicate, richiedo ai miei giocatori grande attenzione e partecipazione. Abbiamo fatto una partita giusta, seria, con forza e qualità. Abbiamo vinto meritatamente. Ai tifosi dico grazie per il sostegno perché ci sono vicini e la squadra farà di tutto per dare il massimo da qua alla fine. La prossima gara è sempre quella più importante, ci concentriamo solo su quella. La classifica la vedremo a marzo-aprile, non prima. Mandzukic? Ci pensa Ibra a tenerlo a bada (ride, ndr). Il club e i tifosi ci chiedono di essere ambiziosi e di riportare il Milan in Champions. L’arrivo di Mandzukic giocatore va in questa direzione. Insisto coi miei giocatori nel dire che non è importante la quantità dei minuti che avranno a disposizione, ma la qualità. Lui è molto motivato e sarà un’arma a disposizione, è un vincente e ci darà altre soluzioni. Non gioca da molto, ma lavorerà e tornerà utile. Kjaer? Ha un fastidio che lo limita un po’, è preoccupato e non gioca libero. Sono molto contento e soddisfatto di come gioca Kalulu, può ricoprire più ruoli. Essere campioni di inverno è un titolo che non ti dà nulla. In Italia ci sono 7 squadre fortissime e lotteranno tutte per lo scudetto ed entrare in Champions. Il percorso che stiamo facendo deve darci fiducia e consapevolezza”.