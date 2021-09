Milan, Pioli: “Temevo lo Spezia, oggi gara complicata. Grande vittoria”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la vittoria ottenuta nel finale contro la squadra di Thiago Motta

Daniele Vitiello

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta in casa dello Spezia. Queste le sue parole: "Era la quinta partita in pochi giorni, faceva caldo, è stato complicato contro una squadra che sta bene. E' una grande vittoria. Abbiamo giocato bene, ma non benissimo. Vincere però queste partite significa avere una forza mentale importante e questa è la strada giusta".

Il Milan ha personalità?

"Questi ragazzi credono nelle loro qualità, nel loro modo di giocare. Siamo giovani, non dobbiamo perdere umiltà, ma lavorare con grande sacrificio. La squadra deve dimostrare di poter reggere certe pressioni. Le responsabilità sono aumentate, ma vedo e sento atteggiamenti giusti".

Che giocatore può diventare Maldini?

"Ha tecnica, ha talento e si sa inserire. Può fare di più nello smarcarsi. Oggi Bourabia lo curava da vicino, bastava si sfilasse un paio di metri per avere più tempo per fare la giocata. Potrà darci soddisfazioni in futuro".

Oggi sette indisponibili. Quanto sei tranquillo sulla profondità della rosa?

"Il club è stato bravissimo nel mettermi a disposizione una squadra completa con tanti titolari. Abbiamo tante soluzioni ed è normale che sia così. Oggi era una partita che temevo, anche perché le dimensioni del campo non sono adatte e non credo sia corretto perché dovrebbero essere tutti uguali i campi in Serie A. Giochiamo ogni tre giorni e c'è bisogno della disponibilità di tutti".