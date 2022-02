Milan, Pioli: “Udogie fa gol di mano. Errore grave che ci ha penalizzato”

Le parole del tecnico rossonero dopo il pareggio dei suoi contro l'Udinese al Meazza

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l'Udinese di oggi. Queste le sue considerazioni: "Secondo me il fallo di mano di Udogie è evidente, fa gol di mano. Ci sta che l'arbitro non abbia visto, ma non capisco il VAR. E' un errore grave, non va bene. Noi pensiamo a migliorare le nostre situazioni, ma siamo già stati penalizzati più di una volta. Dico le cose come stanno per noi, non per gli altri. Non abbiamo fatto una prestazione eccezionale, ma il gol era da annullare, così come c'era un vantaggio per noi nel primo tempo. E continuo a dire che non si possono giocare 45' effettivi di partita, ci sono troppe pause. I miei giocatori oggi erano nervosi perché hanno visto situazioni in campo che non andavano bene. L'avevamo sbloccata e gestita bene, ma serviva più attenzione ad inizio secondo tempo. Abbiamo smesso di andare avanti, favorendo i nostri avversari. Da troppe partite andiamo in vantaggio e non riusciamo a portare a casa il punteggio pieno".