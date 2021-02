Milan, squadra in campo per preparare il derby: gruppo diviso in due

Il Milan è tornato a lavoro dopo il pari in Europa League e prepara a Milanello la sfida di campionato contro l'Inter di domenica

Testa al derby! Dopo il 2-2 nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League a Belgrado contro la Stella Rossa , il Milan è tornato a lavoro oggi in vista della sfida contro l' Inter di Conte , in programma domenica alle 15 a San Siro.

"Archiviato il pareggio ottenuto ieri sera a Belgrado contro la Stella Rossa nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League, squadra questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione in ottica Derby, in programma domenica 21 febbraio alle ore 15.00. Presenti per assistere al lavoro odierno anche Paolo Maldini e Frederic Massara.