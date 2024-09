Allarme già acceso per il Milan alla prima sosta del campionato. I due punti in tre partite (in mezzo la sconfitta di Parma) sono solo uno dei problemi di Paulo Fonseca. Nonostante l'immediata smentita dei diretti interessati, ha fatto discutere anche l'esclusione di Theo Hernandez e Rafael Leao dal primo minuto, con i due che non hanno partecipato al cooling break nella ripresa della sfida alla Lazio. Per questo i bookmaker, scrive Agipronews, vedono alto il rischio di un addio prematuro per il tecnico portoghese, arrivato solo pochi mesi fa: la quota di un esonero o delle dimissioni entro inizio 2025 è fissata a 1,65 su Snai e 1,75 su Goldbet, in discesa rispetto a una settimana fa, quando era fissata a 3,50.