Milan, vicino il rinnovo di Ibrahimovic. Il profilo da affiancargli costa 40 milioni

I rossoneri vogliono ripartire dall'attaccante svedese anche la prossima stagione

La squalifica dopo l'espulsione in Parma-Milan continua a far discutere, ma per il club rossonero Zlatan Ibrahimovic è punto fermo dal quale ripartire anche la prossima stagione. "A breve è attesa l’ufficializzazione del rinnovo del contratto per un anno: l’ingaggio arriverà ai 7 milioni attuali solo con i bonus. Si studia un profilo da far crescere sotto la sua ala: piace Vlahovic ma costa 40 milioni", si legge sul Corriere della Sera.