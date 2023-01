Milan, Giroud: “Momento difficile, reagiamo restando uniti”

«Cosa fare per uscirne? Dobbiamo stare uniti in un momento difficile. Abbiamo il sostegno dei tifosi e dobbiamo rialzarci tutti insieme, fare di più e riparare a questi errori che continuiamo a fare. Siamo sempre in difficoltà e paghiamo il risultato. Dobbiamo avere una reazione, lavorare ancora meglio in settimana. Prendiamo troppi gol, è difficile vincere una partita quando prendi 3-4-5 gol. Dobbiamo migliorare il nostro gioco e guardare in avanti».Olivier Giroud, dopo la sconfitta contro il Sassuolo incassata dal Milanha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Skysport. L'attaccante francese ha incitato il gruppo sottolineando l'importanza di una reazione ad una settimana dal derby contro l'Inter.