Gds – Milan segna, Acerbi ride. Laziali furiosi sul web e Marusic lo affronta a muso duro

Ai tifosi della Lazio non è andato giù quel sorriso. Basta aprire i social e scrivere “Acerbi” per capire cos’è successo

Un ghigno beffardo, ironico, sarcastico. Ai tifosi della Lazio non è andato giù. Basta aprire i social e scrivere “Acerbi” per capire cos’è successo. È pieno di foto del centrale che se la ride dopo il gol preso all’ultimo minuto, guizzo di Tonali e Milan vittorioso all’Olimpico in rimonta (1-2). Un secondo dopo aver incassato la rete della sconfitta, con la palla in mano, Acerbi sorride.