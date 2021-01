Milan, Tomori: “Vogliamo vincere lo scudetto. Non dobbiamo avere paura di nessuno”

“Se credo nello scudetto? Certo, sono arrivato con il Milan in cima e lo scudetto è un obiettivo a cui dobbiamo aspirare. Tutti noi ci crediamo, non dobbiamo avere paura di dirlo”: lo dice Fikayo Tomori, rinforzo in difesa del Milan arrivato dal Chelsea, nella conferenza stampa di presentazione.

“Vogliamo vincere lo scudetto, non dobbiamo avere paura di nessuno. Dobbiamo pensare solo a noi – continua il difensore – avere un atteggiamento positivo e cercare sempre la vittoria. Ci sono tante squadre che ambiscono allo scudetto, ma noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi per ottenere grandi risultati”. (Ansa)