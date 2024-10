Le parole dell'ex direttore di gara sul rosso a Reijnders e le difficoltà di chi ha diretto la gara finita uno a zero per i rossoneri

«L'arbitraggio di Chiffi è stato controverso». Così l'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato del direttore di gara di Milan-Udinese, come riporta SportMediaset. Sull'espulsione di Reijnders, che ha lasciato i rossoneri in 10 dalla mezz'ora del primo tempo ha sottolineato che si è trattato di una decisione esagerata.

«Disciplinarmente mi lascia molto perplesso. Uno che rallenta la corsa, quasi si ferma non cambia mai la direzione e forse impatta con l’avversario può subire una punizione pesantissima come il rosso? E poi i giocatori non lo 'sentono'. Tecnicamente il VAR lo aiuta tantissimo e meno male», ha sottolineato.