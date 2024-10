Serie A, il Milan resiste e si prende i tre punti contro l’Udinese

Per un'ora in dieci contro undici per l'espulsione di Reijnders, la squadra rossonera torna alla vittoria. Due gol eliminati ai friulani, uno nel finale

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 20:23)

Il Milan ha vinto uno a zero contro l'Udinese soffrendo per un'ora rimasto in 10 contro 11 per l'espulsione di Reijnders ed è riuscito ad ottenere la vittoria dopo due sconfitte, una contro il Bayer in CL e l'altra contro la Fiorentina.

Il gol del vantaggio rossonero è stato di Chukwueze: prima rete in questo campionato. A fine primo tempo gol annullato alla formazione di Runjaić: aveva segnato Ehizibue di testa ma Chiffi ha annullato e il VAR ha confermato la decisione. Al 75esimo rossoneri ad un passo dal raddoppio con Abraham che non è riuscito a superare Okoye e in quell'azione l'attaccante si è fatto male ad una spalla. L'ex Roma era entrato al 72esimo per sostituire Morata ed è uscito tre minuti dopo. Fonseca lo ha sostituito con Loftus-Cheek chiamato a fare l'attaccante. Con Leao rimasto invece novanta minuti in panchina. La squadra friulana ha provato fino in fondo a prendersi il pari: un gol annullato nel finale per fuorigioco millimetrico le ha impedito di trovare l'uno a uno.