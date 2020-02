Milinkovic-Savic: “Inter forte, ha grandi nomi. Forza dal derby, ma la Lazio…”

Milinkovic-Savic ha parlato della sfida con l’Inter di domenica sera ai microfoni di Skysport. Il centrocampista biancoceleste dei nerazzurri ha detto: «Loro sono forti, hanno tanti grandi nomi. Giocano bene, hanno vinto un derby e questo sicuramente è una forza in più per loro. Poi noi giochiamo in casa e entreremo dal primo minuto cattivi in campo e vedremo come finirà, speriamo non finisca come due anni fa».

«Abbiamo cambiato il nostro livello e la mentalità, siamo cresciuti. Sentiamo la parola scudetto, ma non ci pensiamo troppo. Se saremo lì vicino proveremo a farcela, non è un obbligo per noi lo scudetto, per noi l’obbligo era la zona Champions. I tifosi sarebbero felicissimi se fossimo primi in classifica», ha continuato il giocatore.

(Fonte: SS24)