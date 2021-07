Mirabelli: “Calhanoglu fantastico, peccato per il Milan. Rinnovi? Ibra a 40 anni…”

Le considerazioni dell'ex direttore sportivo rossonero a proposito della questione rinnovi e del trasferimento del turco all'Inter

“Donnarumma? È una vicenda dolorosa per il Milan e per il calcio italiano. Va via uno dei migliori portieri al mondo. Andare via a zero non è bellissimo”. Così a Tuttomercatoweb l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli.