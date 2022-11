Montella: “Scudetto? Spalletti, grande lavoro ma a gennaio ci saranno insidie”

Le parole dell'ex attaccante, oggi allenatore dell'Adana Demirspor sulla lotta per il titolo in Serie A

Vincenzo Montella, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche della lotta per lo scudetto. In particolare si è riferito al lavoro svolto fin qui da Luciano Spalletti (che lo ha allenato nella sua prima avventura sulla panchina della Roma) sulla panchina del Napoli.