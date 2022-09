UFFICIALE – Monza, risoluzione consensuale con Ranocchia: il comunicato

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, non è più un giocatore del Monza. Ecco il comunicato ufficiale del club

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, non è più un giocatore del Monza. Accordo trovato tra le parti per la risoluzione del contratto. Ecco la nota: "AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.