Sky – Morata, Milan paga clausola rescissoria. Tra 48 ore le visite

Alvaro Morata ha appena alzato la Coppa dell'Europeo da capitano della Spagna. Il calciatore sta per tornare a giocare in Serie A. L'anno scorso ci stava pensando l'Inter. Quest'anno ci ha pensato il Milan che è pronto a prenderlo dall'Atletico Madrid. Per questo, il club rossonero pagherà la clausola rescissoria sul contratto del giocatore - che durante l'Europeo aveva dichiarato di voler restare all'AM ma aveva detto anche che per lui in Spagna è particolarmente difficile lavorare - di 13 mln.