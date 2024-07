«L'ultima volta l'avevate alzata voi, stasera è toccato a noi e credo che tanti italiani facessero il tifo per la Spagna». Intervistato da Raisport, Alvaro Morata , capitano della Nazionale spagnola che ha vinto il quarto europeo della sua storia, ha aggiunto: «Cosa mi ha detto Chiellini quando ha riconsegnato la Coppa? Prima mi ha detto 'alzala', gli volevo chiedere quando pesava e non l'ho fatto ed alla fine abbiamo vinto».

In questo torneo mi sono vestito da muratore, non ho fatto tanti gol, ho lavorato come se fossi un tifoso e questa è la roba più bella che mi è successa in carriera.