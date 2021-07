Mourinho arrivato a Roma, folla in festa a Ciampino

L'allenatore è sbarcato nella capitale per i suoi primi giorni da allenatore del club giallorosso

José Mourinho è tornato in Italia. Il suo aereo privato è atterrato a Ciampino. Ad accoglierlo la Roma che gli ha subito donato una sciarpa giallorossa che lui ha mostrato ai fotografi. Con la sciarpa gli è stato donato anche un kit della società. C'era dentro anche un quaderno per gli appunti con il marchio della Roma. Pronto per essere riempito di appuntamenti e schemi.