Roma, domani la prima conferenza di Mourinho: ecco come vederla in chiaro

L'ex allenatore dell'Inter si presenterà domani in conferenza stampa e per chi volesse seguirla c'è anche un modo di vederla senza abbonamento

Oggi è toccato a Simone Inzaghi. Domani tocca a Mourinho presentarsi. L'ex allenatore dell'Inter è arrivato in Italia e, mediaticamente parlando, ha già lasciato il segno. Era la scia della vespa che lo portava a Trigoria, il centro di allenamento della Roma. La sua nuova squadra.

Domani è prevista la conferenza stampa di presentazione alle 13:15 e c'è un modo per vederla in chiaro qualora si volesse. Sarà trasmessa in diretta su Canale 20 di Mediaset.