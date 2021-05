Mourinho-Roma, pure il contratto è special. E quella clausola sui diritti di immagine…

L'allenatore portoghese guadagnerà sette mln all'anno e il suo accordo prevede anche dei bonus legati al rendimento

Eva A. Provenzano

A Roma nessun allenatore aveva mai guadagnato a stagione sette mln. Mourinho li guadagnerà. Mentre in Italia tutti si affannano a dire che Mou non è più lo stesso e che forse non è l'allenatore giusto per una ricostruzione come servirebbe ai giallorossi, lui ha firmato per tre anni.

Evidentemente il club romano ha fatto due conti e sa quanto possa convenire avere Mou tra le sue fila. Ha firmato tre anni - come spiega La Gazzetta dello Sport - non solo per un progetto continuo ma perché potrà beneficiare del Decreto Crescita "che scattano nel caso in cui l’interessato abbia lasciato il paese un minimo di due anni prima del ritorno e decida poi di restare almeno per altri due". La tassazione quindi sarà non al 45% ma al 25% e quindi i sette mln netti Mou peseranno sul bilancio della Roma per nove mln netti a stagione.

Ma Mou non guadagnerà solo sette mln al primo anno. Ne riceverà nove netti anche dal Tottenham perché nel suo contratto con gli Spurs c'era una clausola che aveva previsto che lui ottenesse quella cifra in caso di esonero.

Nel contratto con la Roma ci sono anche diversi bonus a rendimento per il raggiungimento per i vari obiettivi. Dalla vittoria dello scudetto alla qualificazione in CL o in una finale europea, per esempio. Nel contratto del portoghese c'è anche una clausola sui diritti di immagine. Se lui utilizzerà la sua immagine per la Roma ne beneficerà solo la Roma ma se lui facesse pubblicità per un orologio, o un'azienda qualunque, ne beneficerà solo il Chelsea. Il suo ex club al quale ha ceduto i diritti di immagine fino al 2025.