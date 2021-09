Roma, Spinazzola: “Mourinho alza sempre l’asticella e pure i giovani lo seguono”

Il calciatore, che sta cercando di recuperare dall'infortunio rimediato all'europeo, ha parlato dell'impatto dell'allenatore sulla Roma

Leonardo Spinazzola, Campione D'Europa con l'Italia all'ultimo europeo, ha raccontato la sua storia in un libro ("Parla del gruppo e volevo fosse un esempio, nei momenti difficili dobbiamo lottare e rialzarci fin da subito e non sprofondare. Era quello che volevo dire a chi ha avuto dei fallimenti") scritto da Alessandro Alciato. Il ricavato andrà per intero all'Ospedale 'Bambin Gesù di Roma". "Buongiorno Campioni", il titolo scelto con il giocatore della Roma che ha giocato prestazioni importanti fino alla gara col Belgio. Poi si è rotto il tendine d'Achille e ha dovuto rinunciare alle fasi finali. Questa mattina, intervistato su Radio Dee Jay, da Caressa e Zazzaroni ha parlato di quel momento di sofferenza. «Non so se il mio infortunio è stato una motivazione in più per la vittoria dell'Europeo, ma nella sfortuna ho avuto la fortuna di reagire da subito. Dopo mezz'ora ho iniziato a pensare al rientro e al recupero e questo è stato importante. Quando la testa funziona il corpo funziona meglio. Sta andando bene», ha spiegato.