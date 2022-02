Padovan: “Mourinho e Sarri, delusioni di stagione. Roma chiamata a svoltare”

Il giornalista ha parlato dell'allenatore portoghese e delle difficoltà riscontrate al suo primo anno nella capitale

A Skysport Giancarlo Padovan ha parlato di José Mourinho e del suo futuro alla Roma. "Con lo Spezia i giallorossi devono vincere per rimettersi in careggiata. Il portoghese è al di sotto della linea delle aspettative. Si pensava che la squadra fosse in lotta per le posizioni di CL e invece è molto distante da quelle posizioni e ci rimarrà. Non c'è un giocatore valorizzato da Mou, se si esclude Pellegrini e qualche giovane. Ci sono grandi perplessità su di lui, ma credo sia piuttosto sicuro che resterà anche nella prossima stagione. Però non può permettersi, per l'immagine e tutto il resto, di perdere e pareggiare, deve svoltare e fare un finale di campionato coinvolgente e convincente per pubblico e società", ha spiegato il giornalista.