GdS: “Mourinho ct Portogallo? Roma chiude la porta e lui ha fatto sapere che…”

La posizione della Roma su José Mourinho dopo i rumors di questi giorni in arrivo dal Portogallo. Si parla con insistenza, infatti, di un doppio incarico per lo Special One. A fare chiarezza è La Gazzetta dello Sport: "La posizione della Roma in questo senso è netta. Primo punto : il club giallorosso ritiene non praticabile in nessun modo di condividere il proprio allenatore - lautamente pagato (più di 7 milioni netti) - con qualsiasi altro tipo di soggetto.

Secondo punto: se mai durante il periodo in cui Mourinho è sotto contratto si avvicinasse qualche soggetto, il club giallorosso per “liberarlo” vorrebbe farsi pagare, come d’altronde adesso si sta facendo in diverse Paesi, nonostante non abbia una clausola di rescissione. Insomma, porta chiusa. Con gentilezza, ma chiusa, anche perché nessuno della federazione si è rivolto mai alla società. Lo Special One ha già fatto sapere alla federazione che non intende accettare alcun corteggiamento, perché vuole rimanere alla Roma", si legge.