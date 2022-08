Repubblica – Nainggolan si offre alla Roma dopo il ko di Wijnaldum: la situazione

"Radja Nainggolan si è proposto alla Roma. Il 35enne centrocampista - ora in Belgio - dopo l’infortunio capitato a Wijnaldum si è offerto al suo vecchio club per dare una mano a Josè Mourinho, ma la trattativa non è semplice. La dirigenza giallorossa farà il punto della situazione con il tecnico dopo la partita con la Cremonese. Nainggolan spera in un ritorno a “casa”, il modo migliore per chiudere una carriera importante", si legge.