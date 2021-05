Nani: “Milan, la Champions lascerà il segno. Juve, stagione non fallimentare se…”

Le dichiarazioni del dirigente sportivo ai microfoni di Tuttomercatoweb sulla Serie A e i temi caldi che riguardano Juve e Milan

Gianluca Nani, ex direttore sportivo di - tra le altre - Brescia e Watford - ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb: "La Juve in difficoltà in campionato? Era prevedibile. Ha vinto tutto per nove anni e ha giocato ad alti livelli in Europa. Una stagione di transizione poteva anche starci, il progetto è nuovo. La stagione non sarà fallimentare se centrerà la Champions. E poi c’è la Coppa Italia da giocare".