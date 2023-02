Juve, senti l’allenatore del Nantes: “Se perde contro di noi è ridicola”

Così Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno di Europa League contro la Juventus. Si riparte dall'1-1 di Torino. Secondo il tecnico francese, però, i favoriti restano ancora i bianconeri: "Abbiamo due possibilità su 10 di passare. Come ha detto Allegri all'andata la strada più breve per arrivare in Champions è vincere l'Europa League. Quindi mi aspetto una partita molto difficile".

"C'è molta serenità, tranquillità in questo gruppo. Vedo giocatori tranquilli. Siamo pronti. Ho un messaggio da trasmettere ai nostri tifosi: che ci sia un grande calore per provare a battere la Juventus ma stare attenti a non fare niente di stupido. Non sai mai, se passiamo il turno non voglio essere penalizzato per gli ottavi di finale", ha dichiarato ancora l'ex allenatore del Psg. Domani è una partita importante che può essere leggendaria per il Nantes. "Sarà una grande partita, ma importante soprattutto per la Juve. Non per noi. La Juve se perde contro di noi è ridicola", ha concluso Kombouaré.