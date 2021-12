Napoli, 3-2 al Leicester e qualificazione in EL. Roma agli ottavi di Conference

I risultati delle sfide delle 18:45 di Conference League ed Europa League, con Roma e Napoli vittoriose e qualificate

La Roma di José Mourinho vince 3-2 in Bulgaria, sul campo del CSKA Sofia, e conquista al fotofinish il primo posto del Gruppo C. I giallorossi ottengono il pass per gli ottavi di finale di Conference League, superando il Bodo/Glimt (1-1 contro lo Zorya) all'ultima curva.