Napoli, Ag Osimhen: “Non è un bomber? Tempo al tempo. L’Inter senza Lukaku…”

Le considerazioni del procuratore dell'attaccante nigeriano tornato in campo da poche settimane

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Roberto Calenda, agente di Osimhen. “Ho sentito tante cose nell’ultimo periodo, il ragazzo è stato fuori tanto tempo. Gli è successo di tutto e di più ma lui non è mai andato via, è sempre stato presente a Napoli e ha cercato di fare il meglio per il Napoli. Ora speriamo che abbia una sorte migliore e che possa continuare ad allenarsi e a giocare con continuità. E’ un’utopia dire che non è un alibi. Se all’Inter togli Lukaku o Lautaro o al Milan togli Ibra è normale che una squadra va in difficoltà, normale che il Napoli sia andato un po’ in default. Lui è stato fuori tanto tempo e la squadra non si allena tutta insieme da tantissimo tempo. Ci vuole tempo per fare gruppo e sintonia. Il lavoro dev’essere fatto insieme. Osimhen non è un bomber? Tempo al tempo, poi facciamo due chiacchiere con chi lo sostiene".