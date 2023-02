Napoli, Anguissa: “Scudetto? Un fallimento se non vincessimo. Mi rifiuto di pensarlo”

Per questo motivo anche la scaramanzia passa in secondo piano, nonostante ci sia ancora tanto da giocare: “Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto. No, non è possibile, mi rifiuto di vedere questa possibilità e per questo ci muoveremo, daremo tutto fino alla fine. Non voglio pensare che quest'anno non sia nostro, faremo di tutto per farlo nostro. Non guardo molto gli avversari, non voglio anticipare come giocano, mi piace vivere il momento. Ho visto alcune partite del Francoforte, è una grande squadra che gioca davvero bene, che mette intensità. Non sono sorpreso di vederli lì", ha dichiarato il centrocampista camerunese in un'intervista a Benjamin Moukandjo per beIN Sports.