Il Napoli annuncia: “Incontro De Laurentiis-Gattuso: confermata piena fiducia nel tecnico”

Novità dell’ultim’ora in casa Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato la piena fiducia nei confronti di Gennaro Gattuso. Spazzate così via le voci di un possibile avvicendamento in panchina. La notizia arriva in questi minuti direttamente dai canali social del club azzurro.“Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”, si legge su Twitter.