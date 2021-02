Serie A: Mertens-Di Lorenzo, il Napoli batte il Benevento due a zero. Rosso per Koulibaly

La squadra di Gattuso porta a casa i tre punti nella sfida contro gli uomini di Inzaghi

Il Napolitorna a vincere e dimentica l'eliminazione in Europa League. Tre punti per la squadra di Gattuso che ha battuto il Benevento del suo ex compagno Inzaghi per due a zero. Partita liscia per la squadra partenopea che ha segnato un gol per tempo. Il primo lo ha messo segno Mertens, il secondo di Di Lorenzo.