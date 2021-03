Napoli, cinque nomi per sostituire Gattuso: c’è anche Spalletti

Sta per terminare il contratto che lega il tecnico toscano all'Inter e in estate potrebbe iniziare una nuova avventura per lui

Daniele Vitiello

Luciano Spalletti potrebbe tornare ad allenare. L'ormai ex allenatore dell'Inter è nel mirino del Napoli, ma De Laurentiis dovrà scegliere all'interno di un ventaglio formato da vari nomi. Questo il focus del Corriere dello Sport: "De Laurentiis non ha ancora deciso: c’è un ragionamento su Paulo Fonseca, perennemente discusso e ormai a fine corsa con la Roma, oppure su Luciano Spalletti, che sta per concludere la sua esperienza contrattuale all’Inter, come sugli emergenti De Zerbi, Italiano e Juric. Rafa Benitez, da parte sua, si è chiamato fuori, perché preferirebbe lavorare in Inghilterra per ragioni familiari".